|
13.08.2026 06:31:29
Multibase India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Multibase India hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 2,66 INR. Im letzten Jahr hatte Multibase India einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 167,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!