Multibase India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Multibase India hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2,66 INR. Im letzten Jahr hatte Multibase India einen Gewinn von 1,82 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 167,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at