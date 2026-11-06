Multibase India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Multibase India gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,94 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,27 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,65 Prozent auf 258,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at