Multiconsult ASA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Multiconsult ASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,99 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,86 NOK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Multiconsult ASA 1,85 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,75 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,10 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,61 Milliarden NOK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at