Multiconsult ASA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Multiconsult ASA hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,75 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at