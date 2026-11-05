Multiconsult ASA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Multiconsult ASA hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,74 NOK gegenüber 1,41 NOK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 1,42 Milliarden NOK gegenüber 1,42 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at