Multiconsult ASA Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Multiconsult ASA Un ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Multiconsult ASA Un die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,81 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Multiconsult ASA Un im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 638,00 Millionen USD. Im Vorjahr waren 590,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at