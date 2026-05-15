Multiconsult ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Multiconsult ASA Un hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 190,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at