Multiconsult ASA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Multiconsult ASA Un präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent auf 149,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at