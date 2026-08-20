Multiconsult ASA Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Multiconsult ASA Un präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Multiconsult ASA Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Multiconsult ASA Un 185,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at