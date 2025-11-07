Multiconsult ASA Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Multiconsult ASA Un hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Multiconsult ASA Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 140,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 126,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at