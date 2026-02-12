Multiconsult ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Multiconsult ASA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,48 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,28 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,80 Milliarden NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,73 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 9,22 NOK. Im letzten Jahr hatte Multiconsult ASA einen Gewinn von 15,11 NOK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6,63 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,35 Milliarden NOK umgesetzt.

