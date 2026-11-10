MultiPlan A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MultiPlan A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 268,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 246,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at