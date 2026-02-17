Multiplus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Multiplus hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Multiplus 2,00 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Multiplus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 4,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at