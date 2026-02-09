Multiply Group PJSC Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Multiply Group PJSC Registered veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,01 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Multiply Group PJSC Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 AED in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Multiply Group PJSC Registered 4,76 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 610,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 670,7 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 246,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,00 Milliarden AED, während im Vorjahr 2,02 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at