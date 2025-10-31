Multiply Group PJSC Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Multiply Group PJSC Registered lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 AED. Im Vorjahresviertel hatte Multiply Group PJSC Registered 0,060 AED je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Multiply Group PJSC Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,5 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 135,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at