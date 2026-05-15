MultiSensor AI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MultiSensor AI hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at