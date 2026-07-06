KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
06.07.2026 07:46:00
Multispektrale Sensortechnik und KI finden Unterwasser-Blindgänger
Küstennahe Unterwasser-Blindgänger gefährden Touristen und Schifffahrt. Mit MiDAR und KI sollen sie zuverlässig erkannt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!