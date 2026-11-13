13.11.2026 06:31:28

Multitude verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Multitude hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent auf 68,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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