Mundial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mundial hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mundial hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,93 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 BRL je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 492,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mundial einen Umsatz von 247,5 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at