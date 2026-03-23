23.03.2026 06:31:29

Mundial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mundial veröffentlichte am 20.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 BRL gegenüber -0,260 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 289,0 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,5 Millionen BRL in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,220 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte Mundial ein Ergebnis je Aktie von 0,380 BRL vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 969,98 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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