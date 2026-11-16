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16.11.2026 06:31:29
Mundial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mundial hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mundial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,130 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,95 Prozent auf 271,6 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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