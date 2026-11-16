|
16.11.2026 06:31:29
Mundial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mundial hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Mundial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,130 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 271,6 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.