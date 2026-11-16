Mundial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mundial hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Mundial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,130 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 271,6 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at