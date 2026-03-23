Mundial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mundial präsentierte in der am 20.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,02 BRL. Ein Jahr zuvor waren -0,260 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mundial 289,0 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 268,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,220 BRL gegenüber 0,390 BRL im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,02 Milliarden BRL gegenüber 969,98 Millionen BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at