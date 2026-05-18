Mundial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mundial hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,93 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 492,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,5 Millionen BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at