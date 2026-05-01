Mundoro Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mundoro Capital äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at