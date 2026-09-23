Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
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23.09.2026 13:15:28
Munich, Berlin, Cologne-Rhine-Ruhr - Germany's three Olympic candidates
Munich, Berlin, or the Cologne-Rhine-Ruhr region? Germany aims to host the Olympic Games again. Three candidates are in the running, with one city considered the slight favorite.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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