Olympic Aktie
WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003
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01.10.2026 21:47:27
Munich and Cologne-Rhine-Ruhr - Germany's two remaining Olympic candidates
Munich or the Cologne-Rhine-Ruhr region? Germany aims to host the Olympic Games again. Just two candidates are left after Berlin pulled out at the last minute.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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