Munich Re: neues Kursziel

Die Munich Re hat sich seit Anfang Dezember außerordentlich gut entwickelt und deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Zwar kann die Aktie am Donnerstag einmal nicht wie der DAX zulegen, doch Goldman Sachs sieht noch lange keine Ende der Aufwärtsbewegung. Die Analysten haben die Coverage für den Rückversicherer wieder aufgenommen.Die US-Investmentbank hat Munich Re mit "Buy" und einem Kursziel von 325 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Rückversicherer sollten nicht nur vom derzeitigen Preisumfeld profitieren, sondern mittelfristig auch von der steigenden Nachfrage nach Rückversicherungen gegen Auswirkungen des Klimawandels, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe keinen Grund, weshalb die Aktien von Munich Re und Hannover Rück (ebenfalls eine Empfehlung des AKTIONÄR) nicht wieder Bewertungshöchststände erreichen sollten.