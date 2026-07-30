Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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30.07.2026 08:49:00

Munich Re: Rückversicherungskonzern warnt vor höheren Schäden aus Waldbränden

Die Schadensumme durch Umweltkatastrophen ist im letzten Halbjahr überraschend zurückgegangen, wie ein Bericht des Versicherungskonzerns Munich Re zeigt. Die Prognose für die zweite Jahreshälfte sieht aber düster aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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