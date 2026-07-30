Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
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30.07.2026 08:49:00
Munich Re: Rückversicherungskonzern warnt vor höheren Schäden aus Waldbränden
Die Schadensumme durch Umweltkatastrophen ist im letzten Halbjahr überraschend zurückgegangen, wie ein Bericht des Versicherungskonzerns Munich Re zeigt. Die Prognose für die zweite Jahreshälfte sieht aber düster aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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