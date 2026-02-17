Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Einigung 17.02.2026 15:46:38

Munich-Re-Aktie gefragt: Tochter Ergo plant großen Stellenabbau

Munich-Re-Aktie gefragt: Tochter Ergo plant großen Stellenabbau

Die Munich-Re-Tochter Ergo will bis zum Jahr 2030 etwa 1.000 Arbeitsplätze abbauen.

Darauf habe sich Ergo mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt". Betriebsbedingte Kündigungen blieben bis dahin ausgeschlossen. Ergo will in den nächsten Jahren verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen; neben dem Stellenabbau sollen viele Beschäftigte deshalb auf neue Jobs umgeschult werden.

Ergo beschäftigt dem Sprecher zufolge hierzulande rund 15.000 Menschen. Bis Ende der Dekade sollen jährlich etwa 200 Jobs wegfallen. Der Stellenabbau ist Teil eines Sparprogramms, mit dem Ergos Mutterkonzern Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bis 2030 jährliche Kosten von insgesamt 600 Millionen Euro einsparen will.

Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und Abfindungsprogramme erfolgen. "Freiwilligkeit bleibt das zentrale Prinzip. Niemand geht gegen seinen Willen", sagte Personalvorständin Lena Lindemann der Zeitung.

Darüber hinaus sollen sich viele Beschäftigte für neue Aufgaben qualifizieren. Geplant sind den Angaben zufolge rund 500 sogenannte Reskilling-Plätze, davon etwa 260 bereits in diesem Jahr. "Wir wollen das Effizienzpotenzial von KI heben, aber zugleich die Mitarbeiter befähigen, in anderen Jobs für uns zu arbeiten", sagte Lindemann der Zeitung.

Im XETRA-Handel steigt die Munich-Re-Aktie zwischenzeitlich um 1,43 Prozent auf 538,40 Euro.

/stw/lew/he

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

