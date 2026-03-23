Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Overweight-Rating
|
23.03.2026 13:52:00
Munich Re-Aktie im Plus: Kursziel auf 606 Euro reduziert
Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus.
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 522,20 Euro.
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images,photobyphm / Shutterstock.com
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
23.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.03.26
|DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
19.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
19.03.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|515,00
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.