Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Overweight-Rating 23.03.2026 13:52:00

Munich Re-Aktie im Plus: Kursziel auf 606 Euro reduziert

Munich Re-Aktie im Plus: Kursziel auf 606 Euro reduziert

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 613 auf 606 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus.

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt auf XETRA zeitweise 0,27 Prozent auf 522,20 Euro.

LONDON (dpa-AFX)

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