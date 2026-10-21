Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie

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WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063

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Personalie 21.10.2026 16:11:00

Munich Re-Aktie legt zu: Konzern verkleinert Vorstand nach Kopffs Abschied

Munich Re-Aktie legt zu: Konzern verkleinert Vorstand nach Kopffs Abschied

Beim Versicherungskonzern Munich Re wird auf oberster Ebene gespart. Ein Vorstandsmitglied verlässt das Unternehmen und die Stelle wird nicht nachbesetzt.

Die Munich Re verkleinert den Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Clarisse Kopff nach einer vierjährigen Amtszeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" mit Ablauf des 31. Oktober aus dem Vorstand aus. Ihre Aufgaben als Leitung von P&C Reinsurance Europe & Latin America übernimmt ihr Vorstandskollege Thomas Blunck zusätzlich zu seiner Funktion als Chef der Rückversicherung. Der Vorstandsposten von Kopff wird dauerhaft nicht nachbesetzt.

Via XETRA steht die Munich Re-Aktie zeitweise 0,80 Prozent höher bei 551,00 Euro.

DJG/mgo/cbr

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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