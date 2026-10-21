Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie
WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063
|Personalie
|
21.10.2026 16:11:00
Munich Re-Aktie legt zu: Konzern verkleinert Vorstand nach Kopffs Abschied
Die Munich Re verkleinert den Vorstand. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Clarisse Kopff nach einer vierjährigen Amtszeit "im besten gegenseitigen Einvernehmen" mit Ablauf des 31. Oktober aus dem Vorstand aus. Ihre Aufgaben als Leitung von P&C Reinsurance Europe & Latin America übernimmt ihr Vorstandskollege Thomas Blunck zusätzlich zu seiner Funktion als Chef der Rückversicherung. Der Vorstandsposten von Kopff wird dauerhaft nicht nachbesetzt.
Via XETRA steht die Munich Re-Aktie zeitweise 0,80 Prozent höher bei 551,00 Euro.
DJG/mgo/cbr
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Analysen zu Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX im Plus -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.