Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie

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WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063

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Zahlen präsentiert 12.11.2026 13:15:00

Munich Re-Aktie steigt: Höhere Schadensbelastung drückt Gewinn der Rückversicherung

Munich Re-Aktie steigt: Höhere Schadensbelastung drückt Gewinn der Rückversicherung

Die Munich Re hält an ihrem erhöhten Gewinnziel fest und zeigt sich für mehrere Versicherungssparten noch zuversichtlicher. Im dritten Quartal fiel das Ergebnis allerdings schwächer aus als im Vorjahreszeitraum.

Nach der Erhöhung des Gewinnziels im Oktober wird die Munich Re auch für die Schaden-Rückversicherung und die Spezialversicherung zuversichtlicher. Der DAX-Konzern bestätigte zudem das vorläufige Nettoergebnis für das dritte Quartal, das dank einer unterdurchschnittlichen Schadensbelastung höher ausgefallen war als erwartet.

Munich Re erhöht Erwartungen für Versicherungssparten

Die Munich Re rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro nach 6,1 Milliarden Euro im Vorjahr. In den ersten neun Monaten wurden bereits 5,68 Milliarden Euro erzielt.

Wie der Konzern bei Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal mitteilte, erwartet er in der Schaden-Rückversicherung nun eine Schaden-Kosten-Quote von unter 80 Prozent. Bislang war er von rund 80 Prozent ausgegangen. Im Vorjahr hatte die Quote bei 73,5 Prozent gelegen. Im Segment GSI werden nun weniger als 90 statt bislang rund 90 Prozent erwartet.

Quartalsgewinn sinkt wegen höherer Schäden

Im dritten Quartal sank der Gewinn auf 1,74 Milliarden Euro von 2 Milliarden Euro im Vorjahr, als das Schadensaufkommen noch glimpflicher ausgefallen war. Ein weiterer Grund für den Rückgang war ein schwächeres Kapitalanlageergebnis aufgrund von Bewertungseffekten.

In der Schaden-Rückversicherung ging der Gewinn auf 938 Millionen Euro von zuvor 1,2 Milliarden Euro zurück. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich auf 80,0 Prozent nach 62,7 Prozent im Vorjahr. Der teuerste Einzelschaden war das Erdbeben „El Choco“ in Kolumbien, das mit 0,3 Milliarden Euro zu Buche schlug.

Die Aktie von Munich Re gewinnt auf XETRA zeitweise 2,25 Prozent auf 582,20 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com

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