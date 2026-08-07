Munich Re-Aktie verbilligt sich: Weniger Versicherungsumsatz erwartet - Ausblick gesenkt

Die Munich Re muss beim Versicherungsumsatz im laufenden Jahr Abstriche machen. Sie hat den Umsatzausblick gesenkt.

Gleichzeitig bestätigte der Rückversicherer seine Gewinnprognose, wie er bei der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse für das zweite Quartal mitteilte.

Den Versicherungsumsatz sieht der DAX-Konzern 2026 nun bei 62 Milliarden Euro nach 60 Milliarden im Vorjahr. Bislang war das Unternehmen von 64 Milliarden ausgegangen. Die Munich Re

plant weiterhin mit einem Anstieg des Nachsteuergewinns auf 6,3 Milliarden Euro von 6,1 Milliarden. Nach dem ersten Halbjahr steht bereits ein Gewinn von 3,9 Milliarden zu Buche.

Der Konzern hatte bereits vor zwei Wochen vorab ein unerwartet starkes Ergebnis für das zweite Quartal gemeldet. Demnach stieg der Nettogewinn auf rund 2,2 Milliarden Euro von 2,09 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Konzern profitierte dabei von einem relativ geringen Schadensaufkommen und einem starken Kapitalanlageergebnis.

Munich Re mit weiter rückläufigen Preisen in Juli-Erneuerung

Die Munich Re hat in der Erneuerungsrunde zum 1. Juli 2026 abermals einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 5,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Für die nächste Erneuerungsrunde im Januar erwartet Munich Re ein Marktumfeld, in dem das "nach wie vor gute Preisniveau und die erzielten Verbesserungen in den Vertragsbedingungen" trotz der hohen Wettbewerbsintensität weitgehend gehalten werden können.

Das Geschäftsvolumen ging in der Juli-Erneuerung um 9,1 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück, weil der Konzern gezielt Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach.

Zum Juli wurde vor allem Geschäft in Nord- und Südamerika, Australien sowie mit globalen Kunden erneuert.

Im XETRA-Handel notierte die Munich Re-Aktie letztlich 1,38 Prozent tiefer bei 515,40 Euro. JPMorgan-Analyst Kamran Hossain betonte laut der Deutschen Presse-Agentur, dass die Kürzung für ihn keine Überraschung gewesen sei und auch der Konsens diese bereits in seinen Schätzungen eingepreist habe.

DOW JONES