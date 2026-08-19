Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Zukauf 19.08.2026 13:06:00

Munich Re baut Spezialversicherungsgeschäft mit At-Bay aus - Aktie fällt

Munich Re baut Spezialversicherungsgeschäft mit At-Bay aus - Aktie fällt

Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken.

Munich Re werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.

"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Vorstandsmitglied Mike Kerner. Das Geschäft soll sich im Laufe der Zeit zu einem starken Ertragstreiber entwickeln.

Die Munich-Re-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,03 Prozent auf 518,20 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images,photobyphm / Shutterstock.com

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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