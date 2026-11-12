Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 08:07:39

Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re mit 118 Millionen Euro von ungewöhnlich niedrigen Großschäden profitiert. Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehoben.

In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte./stw/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Analysen
09:44 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 594,40 1,78% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen