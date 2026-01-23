Munich-Re-CEO sieht weiter attraktives Umfeld in der Rückversicherung

DOW JONES--Der Markt in der Schaden-Rückversicherung ist nach Ansicht von Munich-Re-Chef Christoph Jurecka trotz der jüngsten Preisrückgänge weiterhin attraktiv. "Die Terms and Conditions - also die Versicherungsbedingungen - scheinen sehr stabil geblieben zu sein im Markt", sagte er bei einer Veranstaltung in München. Das zeige, dass der Markt noch immer in einem sehr guten Zustand und "diszipliniert" sei. "Wir würden immer noch sagen, dass das eigentlich ein attraktives Marktumfeld ist", so der Manager.

Zum Ergebnis der wichtigen Erneuerungsrunde in der Rückversicherung zum 1. Januar könne er noch keine konkreten Zahlen nennen, so Jurecka weiter. Die werde der Konzern erst im Rahmen der Bilanzpressekonferenz Ende Februar veröffentlichen. Die Märkte seien durchaus anspruchsvoller geworden.

In der Juli-Vertragserneuerung hatte die Munich Re einen Preisrückgang von risikoadjustiert 2,5 Prozent hinnehmen müssen. Auch in der April- und in der Januar-Erneuerung 2025 waren die Preise rückläufig.

