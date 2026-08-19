Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie
WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063
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19.08.2026 09:21:40
Munich Re erwirbt Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay in den USA
DOW JONES--Munich Re übernimmt das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay zu einem Unternehmenswert von 575 Millionen US-Dollar. At-Bay bietet Cyberversicherungen sowie Services im Bereich der proaktiven Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an, wie der Münchener Rückversicherer mitteilte. Der Abschluss der Transaktion soll im ersten Quartal 2027 vollzogen werden.
"At-Bay ist aufgrund seiner Marktposition und einzigartigen Fähigkeiten eine perfekte Ergänzung unseres Spezialversicherungsportfolios und ein wichtiger Baustein unseres künftigen Cyber-Angebots", sagte Munich-Re-Vorstand Mike Kerner, der den Bericht Global Speciality Insurance verantwortet, laut der Mitteilung. Mit der Übernahme erweitere Munich Re die Bandbreite ihrer Expertise im Bereich der Spezialversicherungen.
Der DAX-Konzern erhält der Mitteilung zufolge Zugang zu einem Cyber-Markt, der sich rasch von eigenständigen Versicherungslösungen - die Munich Re bereits anbietet - hin zu integrierten Plattformen für das kontinuierliche Management und die Reduzierung von Risiken entwickelt.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2026 03:21 ET (07:21 GMT)
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