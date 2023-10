Munich Re hebt Gewinnziel für 2023 an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) rechnet nach einem überraschend guten dritten Quartal auch im Gesamtjahr mit mehr Gewinn. Der Überschuss dürfte statt 4 Milliarden nun 4,5 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax(DAX 40)-Konzern überraschend am Montag in München mit. Im dritten Quartal verdiente die Munich Re auf Basis vorläufiger Zahlen etwa 1,2 Milliarden Euro und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr gingen Experten bisher von gut 4,4 Milliarden Euro aus. Die Munich-Re-Aktie legte nach den Neuigkeiten vom frühen Nachmittag kurzzeitig um knapp ein Prozent zu, fiel jedoch nach wenigen Minuten auf den Schlusskurs vom Vorabend zurück.

Die Munich Re erklärte ihren überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal mit leicht unterdurchschnittlichen Großschäden in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung. Zudem habe die Lebens- und Kranken-Rückversicherung besser abgeschnitten als angepeilt. Die Erstversicherungstochter Ergo habe hingegen wegen höherer Belastungen durch Naturkatastrophen etwas weniger verdient als im ersten und zweiten Quartal. Seine endgültigen Quartalszahlen will der Konzern wie geplant am 8. November veröffentlichen./stw/stk