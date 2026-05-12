Munich Re mit kräftigem Gewinnanstieg - Ausblick bestätigt

DOW JONES--Munich Re hat im ersten Quartal von einem vergleichsweise geringen Großschadensaufkommen und einem guten Ergebnis in der Kapitalanlage profitiert. Der Gewinn legte deutlich zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Der Gewinn stieg um 57 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 1,73 Milliarden prognostiziert. Im Vorjahreszeitraum hatten die Waldbrände in und um Los Angeles mit rund 0,8 Milliarden Euro ins Kontor geschlagen.

Der Versicherungsumsatz sank wegen negativer Währungseffekte um 5 Prozent auf gut 15 Milliarden Euro.

In der Rückversicherung legte der Gewinn um 72 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zu, in der Schaden-Rückversicherung um 145 Prozent auf 841 Millionen Euro. Das war einem insgesamt geringen Aufkommen an Großschäden zu verdanken. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 66,8 Prozent von 83,9 Prozent. Analysten hatten mit 74,6 Prozent gerechnet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Die Schäden aus dem Iran-Krieg bezifferte die Munich Re auf 90 Millionen Euro, wobei 30 Millionen auf die Schaden-Rückversicherung und 60 Millionen auf Global Specialty Insurance entfielen.

Das Kapitalanlageergebnis kletterte auf 1,68 von 1,32 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr plant die Munich Re weiterhin mit einem Gewinnanstieg auf 6,3 Milliarden Euro von 6,1 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz wird bei 64 Milliarden Euro nach gut 60 Milliarden gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll mehr als 3,5 Prozent erreichen.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung soll bei etwa 80 Prozent nach 73,5 Prozent im Vorjahr liegen. In der Spezialversicherung GSI werden rund 90 Prozent angepeilt.

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May 12, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)