Munich Re mit rückläufigen Preisen in Januar-Erneuerung

DOW JONES--Die Munich Re hat auch in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2026 einen Preisrückgang hinnehmen müssen. Insgesamt sank das Preisniveau für das Portfolio des Rückversicherers risikoadjustiert um 2,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte. Für die nächste Erneuerungsrunde im April erwartet Munich Re trotz des Marktdrucks ein Preisniveau auf attraktivem Niveau.

Das Geschäftsvolumen ging um 7,8 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zurück, weil der Konzern gezielt Geschäft nicht erneuert oder gezeichnet hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach.

Zum Januar wurde vor allem europäisches und US-amerikanisches sowie globales Geschäft gezeichnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 01:37 ET (06:37 GMT)