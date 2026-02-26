Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

26.02.2026 07:46:39

Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) hat 2025 trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles sein Gewinnziel übertroffen. Der Überschuss wuchs um gut sieben Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, verfehlte aber die optimistischeren Erwartungen von Analysten. Im neuen Jahr muss die Munich Re im wichtigen Schaden- und Unfallgeschäft mit niedrigeren Preisen auskommen: Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zum Jahreswechsel gingen die Preise um zweieinhalb Prozent zurück, wie der Dax-Konzern (DAX) am Donnerstag in München mitteilte. Die Munich Re dampfte ihr Geschäftsvolumen deshalb um fast acht Prozent ein. Trotzdem will Vorstandschef Christoph Jurecka den Gewinn 2026 wie geplant auf 6,3 Milliarden Euro steigern./stw/mis

