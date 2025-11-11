Munich Re steigert Gewinn kräftig - Jahresziel bestätigt - Aktie aber rot

Die Munich Re hat im dritten Quartal von einer deutlich geringeren Belastung aus Großschäden als im Vorjahr und einem starken Ergebnis beim Erstversicherer Ergo profitiert.

Der Rückversicherer bestätigte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr, wird beim Umsatz aber erneut vorsichtiger.

Im dritten Quartal verzeichnete die Munich Re einen Gewinn von knapp 2 Milliarden Euro nach 907 Millionen im Vorjahreszeitraum, als hohe Belastungen für Naturkatastrophen angefallen waren. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichen Konsens mit 1,93 Milliarden Euro gerechnet.

Die Munich Re rechnet für 2025 weiterhin mit einem Nettogewinn von rund 6 Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden im Vorjahr. Nach neun Monaten hat der Konzern 5,18 Milliarden Euro verdient. Der Analystenkonsens von Visible Alpha stand zuletzt bei 6,5 Milliarden für 2025.

Den Versicherungsumsatz sieht der Konzern nun bei rund 61 Milliarden Euro und damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die Munich Re hatte die Prognose jüngst erst auf 62 Milliarden gesenkt.

Bei der Schaden-Kosten-Quote in Schaden-Rückversicherung wird die Munich Re unterdessen zuversichtlicher. Die Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, wird nun bei 74 statt 79 Prozent gesehen.

Munich Re-Aktie nach Zahlen schwächer - 'Kapitalmarkttag wichtiger'

Die Anleger der Munich Re haben am Dienstag im XETRA-Handel mit Verkäufen auf die Quartalszahlen des Rückversicherers reagiert. So sank der Kurs zuletzt um 1,43 Prozent auf 536,60 Euro.

Dem im DAX notierten Konzern gelang zwar nach einem äußerst katastrophenarmen Sommer im dritten Quartal ein Gewinnsprung. Die Erwartungen an die Einnahmen mussten jedoch ein weiteres Mal gekappt werden. Wegen veränderter Vertragsbedingungen und Wechselkurse dürfte der Versicherungsumsatz in diesem Jahr nur 61 Milliarden Euro erreichen, hieß es. Erst im Sommer hatte das Management seine Erwartung auf 62 Milliarden gesenkt.

Analyst Ben Cohen von der RBC sprach von einem soliden dritten Quartal der Munich Re - und wunderte sich zunächst etwas, dass der Markt negativ darauf reagiere, dass der Konzern den Gewinnausblick auf 2025 nicht angehoben habe. Im Kapitalmarkttag am 11. Dezember sieht er den wesentlich größeren Treiber für die Aktien. Cohen rechnet dann mit einer deutlichen Aufstockung der Aktienrückkäufe.

Für das Gesamtjahr peilt die Munich Re weiterhin einen Gewinn von rund 6 Milliarden Euro an, obwohl nach neun Monaten schon fast 5,2 Milliarden Gewinn zu Buche stehen. RBC-Analyst Cohen geht davon aus, dass der Konzern dieses Ziel übertreffen wird.

DOW JONES / dpa-AFX Broker