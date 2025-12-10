Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|
10.12.2025 16:28:40
Munich Re strebt bis 2030 Eigenkapitalrendite von über 18 Prozent an
DOW JONES--Die Munich Re hat sich neue Ziele für die nächsten Jahre bis 2030 verordnet. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite bis Jahresende 2030 bei über 18 Prozent liegen. Der Gewinn je Aktie soll pro Jahr um durchschnittlich mehr als 8 Prozent zulegen. Die Gesamtausschüttungsquote, die Dividenden und Aktienrückkäufe umfasst, wird bei über 80 Prozent festgelegt.
Die neuen Mittelfristziele lösen die im Jahr 2020 ausgegebenen und Ende 2025 auslaufenden Ziele ab. Diese sahen eine Eigenkapitalrendite von 14 bis 16 Prozent und einen durchschnittlichen Anstieg von Ergebnis und Dividende je Aktie um durchschnittlich mindestens 5 Prozent im Jahr vor. 2024 lag die Eigenkapitalrendite bei 18,2 Prozent.
Am Donnerstag findet der Kapitalmarkttag der Munich Re statt, in dessen Rahmen die neuen Ziele erläutert werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 10:28 ET (15:28 GMT)
