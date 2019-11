Munich Re trotz hoher Schäden mit starkem Quartal

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat im dritten Quartal trotz hoher Belastungen aus Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Schäden sehr gut verdient. Der DAX-Konzern profitierte von einem starken Anlageergebnis und hohen Währungsgewinnen. Die jüngst erhöhte Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Die Munich Re hat im dritten Quartal nach Steuern 865 Millionen Euro verdient nach 483 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Vorläufig hatte der Konzern einen Gewinn von rund 850 Millionen Euro gemeldet.

Hohe Schäden verursachte im dritten Quartal der Hurrikan "Dorian", der die Bahamas verwüstet hat, mit einer Belastung von rund 360 Millionen Euro. Der Taifun "Faixi" schlug mit 380 Millionen Euro zu Buche. Noch schadenträchtiger werde voraussichtlich der Taifun "Hagibis" sein, dessen Schäden erst im vierten Quartal ausgewiesen werden, so der Konzern. Von Menschen verursachte Großschäden lagen im dritten Quartal wegen Schäden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Feuer bei 404 nach 94 Millionen Euro. Insgesamt stieg die Großschadenbelastung auf 981 von 599 Millionen Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Rückversicherung verschlechterte sich auf 104,7 von 100,7 Prozent. Die Quote setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger sie ist, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Wegen des geringen Großschadenaufkommens im ersten Halbjahr lag sie in den ersten neun Monaten bei 97,0 Prozent. Für das Gesamtjahr werden 98 Prozent angepeilt.

Das Kapitalanlageergebnis stieg kräftig auf 2,13 Millionen Euro von 1,31 Millionen Euro dank Veräußerungsgewinnen aus festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Das entspricht einer Rendite von 3,4 Prozent.

Im laufenden Jahr geht Munich Re weiterhin davon aus, einen Nachsteuergewinn von über 2,5 Milliarden Euro zu erreichen. Das ist den Münchenern kaum mehr zu nehmen: Nach den ersten neun Monaten wurden diese 2,5 Milliarden schon knapp erreicht. Im Geschäftsfeld Rückversicherung wird der Gewinn dieses Jahr bei über 2,1 Milliarden Euro gesehen.

