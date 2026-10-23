Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Ergebnisse veröffentlicht
|
23.10.2026 16:08:00
Munich Re übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal - Aktie kaum verändert
Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re erhöht nach einem starken Geschäftsverlauf im dritten Quartal sein Gewinnziel für das laufende Jahr. Am Jahresende sollen nun 6,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen, wie der DAX-Konzern überraschend am Freitag in München mitteilte. Zuvor war der Konzern von 6,3 Milliarden Euro Gewinn ausgegangen. Im gerade abgelaufenen Quartal schaffte die Munich Re vorläufigen Zahlen zufolge einen Nettogewinn von rund 1,7 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 1,5 Milliarden gerechnet.
Munich Re profitiert von geringerem Schadenaufwand
"Neben einer sehr erfreulichen operativen Entwicklung in allen Geschäftssegmenten trugen dazu eine Großschadenbelastung unterhalb der durchschnittlichen Erwartung in der Rückversicherung Schaden/Unfall sowie ein starkes Kapitalanlageergebnis in der Rückversicherung bei", teilte die Munich Re weiter mit.
Munich Re-Aktie reagiert verhalten
Der Aktienkurs der Munich Re reagierte auf XETRA mit einem leichten Aufschlag von 0,14 Prozent auf 556,20 Euro auf die Nachrichten. Sie waren zuletzt aber schon gut gelaufen.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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