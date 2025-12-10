Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063

10.12.2025 16:34:40

Munich Re will Gewinn 2026 auf 6,3 Milliarden Euro steigern

DOW JONES--Die Munich Re strebt für das kommende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum an. Wie der Rückversicherungskonzern mitteilte, soll der Gewinn 2026 bei 6,3 Milliarden Euro liegen. Für dieses Jahr wird ein Nettoergebnis von 6 Milliarden Euro erwartet nach 5,7 Milliarden im Vorjahr, wie das DAX-Unternehmen im November bekräftigt hatte. Der Analystenkonsens für nächstes Jahr steht bei 6,35 Milliarden Euro.

Den Versicherungsumsatz erwartet die Munich Re 2026 bei 64 Milliarden Euro gegenüber einer Konsensprognose von 62 Milliarden Euro und einer - zuletzt gesenkten - eigenen Erwartung von 61 Milliarden Euro für dieses Jahr. Die Kapitalanlagerendite wird bei über 3,5 Prozent gesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 10:35 ET (15:35 GMT)

Aktien in diesem Artikel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos 10,70 0,00% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 558,60 1,93% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

