Munjal Auto Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Munjal Auto Industries lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,03 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,14 Milliarden INR gegenüber 5,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,02 INR gegenüber 3,64 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22,95 Milliarden INR gegenüber 20,66 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at