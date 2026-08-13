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13.08.2026 06:31:29
Munjal Auto Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Munjal Auto Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 INR gegenüber 1,58 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Munjal Auto Industries im vergangenen Quartal 6,99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Munjal Auto Industries 4,91 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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