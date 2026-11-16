Munjal Showa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Munjal Showa hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,21 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Munjal Showa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,98 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at